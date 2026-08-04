Для нижегородских детей-сирот будут закладывать квартиры в строящихся домах

В Нижнем Новгороде начнут строить дома для детей-сирот. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли законопроект, который кардинально меняет подход к решению жилищного вопроса для этой уязвимой категории граждан.
До сих пор квартиры сиротам в Нижнем Новгороде закупают на открытом рынке недвижимости, и уже несколько лет назад власти начали говорить об их нехватке. Дело в том, что такое жилье должно соответствовать очень четким критериям: его площадь должна быть не меньше 30 кв. метров, сам дом — не старше 1960 года постройки, а его этажность — не ниже трех. Внутри жилища тоже все должно быть в лучшем виде: на стенах — никаких пятен и потертостей, потолки без подтеков, сантехника без сколов, а газовое оборудование — со всеми необходимыми документами. Естественно, найти на вторичном рынке подходящую по всем требованиям квартиру — сложно, поэтому при ограниченном бюджете региональному министерству соцполитики, которое занимается этом вопросом, приходилось еще и ремонтировать покупаемое жилье, перед тем как вручить ключи новоселам.
Новые нормы дополняют существующую методику расчета субвенций новым пунктом. Теперь средства областного бюджета можно направлять непосредственно на строительство жилых помещений. Речь идет о домах, которые возводятся в рамках государственной программы развития жилищного строительства и ликвидации аварийного фонда. В таких объектах заранее будут предусмотрены квартиры для детей-сирот, которые уже будут соответствовать всем критериям.
Председатель комитета по ЖКХ в Заксобрании Владимир Беспалов подчеркнул важность принятого решения и добавил, что новый механизм поможет предоставлять больше квартир тем, кто в них нуждается.
Кроме того, этот шаг позволит сделать финансовые потоки более гибкими. Законопроект также корректирует порядок перераспределения неиспользованных и дополнительных средств субвенции, что даст возможность экономить бюджетные средства и направлять их на покупку или строительство дополнительного жилья.