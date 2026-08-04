Для нижегородских детей-сирот будут закладывать квартиры в строящихся домах

До сих пор квартиры сиротам в Нижнем Новгороде закупают на открытом рынке недвижимости, и уже несколько лет назад власти начали говорить об их нехватке. Дело в том, что такое жилье должно соответствовать очень четким критериям: его площадь должна быть не меньше 30 кв. метров, сам дом — не старше 1960 года постройки, а его этажность — не ниже трех. Внутри жилища тоже все должно быть в лучшем виде: на стенах — никаких пятен и потертостей, потолки без подтеков, сантехника без сколов, а газовое оборудование — со всеми необходимыми документами. Естественно, найти на вторичном рынке подходящую по всем требованиям квартиру — сложно, поэтому при ограниченном бюджете региональному министерству соцполитики, которое занимается этом вопросом, приходилось еще и ремонтировать покупаемое жилье, перед тем как вручить ключи новоселам.