В селе Левашово Ярославской области откроется обновленная школа

«В текущем году благодаря нацпроектам “Молодёжь и дети” и “Семья” планируем капитально отремонтировать в регионе 28 школ, пять детских садов и шесть зданий пяти колледжей. Еще в пяти школах работы закончатся в 2027 году. При этом речь идет не только об обновлении зданий, но и о закупке оборудования, мебели. Для нас важно создать комфортные и современные условия для развития и обучения детей», — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.