В селе Левашово Ярославской области откроется обновленная школа

Обновленная школа в селе Левашово Ярославской области откроется 1 сентября. Капитальный ремонт проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в институте развития образования региона.
«В текущем году благодаря нацпроектам “Молодёжь и дети” и “Семья” планируем капитально отремонтировать в регионе 28 школ, пять детских садов и шесть зданий пяти колледжей. Еще в пяти школах работы закончатся в 2027 году. При этом речь идет не только об обновлении зданий, но и о закупке оборудования, мебели. Для нас важно создать комфортные и современные условия для развития и обучения детей», — отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
Рабочие уже отремонтировали кровлю, демонтировали цоколь и оконные блоки, уложили напольную плитку в рекреациях и обновили потолки. Теперь они штукатурят и красят стены, прокладывают электропроводку и приводят в порядок спортивный зал.
Кроме того, подготовлен проект дизайна рекреаций и школьного крыльца. Установлены новые двери в классных комнатах, начался ремонт входной группы, идут поставки оборудования и мебели. Закуплены система навигации, таблички на кабинеты, патриотические стенды.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.