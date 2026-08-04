Со дна бухты Лососей на Сахалине поднимут 5 затонувших судов

Пять затонувших судов планируют поднять со дна бухты Лососей у города Корсакова в Сахалинской области до конца 2026 года, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Для вытягивания одного из объектов длиной 55 метров, расположенного на удалении 330 метров, на берегу установили лебедку с тяговым усилием 40 тонн. С использованием подводной резки объект разделили на две части и приступили к формированию системы тросов для вытягивания частей на берег», — отметил Максим Жоголев.
Аналогичные работы также продолжаются в Холмском, Невельском, Александровск-Сахалинском, Долинском и Томаринском районах. В общей сложности на Сахалине и Курилах до 2030 года при поддержке нацпроекта планируют поднять 29 затонувших объектов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.