В 3 медучреждения Астраханской области поступили новые стерилизаторы

Современные стерилизаторы поступили в три медучреждения Астраханской области. Технику закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование приобрели для детской городской поликлиники № 4 в Астрахани, Икрянинской и Камызякской районных больниц. С помощью аппаратов врачи будут обрабатывать медицинские инструменты.
Всего в 2026 году в медучреждения Астраханской области должно поступить 42 единицы различного медицинского оборудования на общую сумму более 100 млн рублей. Это повысит качество и доступность первичной помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.