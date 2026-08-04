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Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград 31 июля

В Волгограде умер в реанимации еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ 31 июля.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 4 авг — РИА Новости. Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на Волгоград в ночь на 31 июля, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.

Как сообщал губернатор Андрей Бочаров 31 июля, восемь человек пострадали, один погиб при атаке украинских БПЛА на Волгоград. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находились в тяжелом состоянии.

«Один человек, находившийся в реанимации, несмотря на усилия медиков, скончался. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Второй пациент, находящийся в реанимации, продолжает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали в облздраве.

Там уточнили, что в больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов, а двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.

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