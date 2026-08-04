Дополнительный поезд назначен между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом

В разгар отпускного сезона у жителей Нижнего Новгорода появится больше возможностей отправиться в Санкт-Петербург без пересадок. Горьковская железная дорога назначила дополнительные рейсы пассажирского поезда № 295/296, который будет курсировать между столицей Приволжья, Москвой и Ленинградской областью в отдельные даты в августе.
Дополнительный состав выйдет на линию в период традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки. Из Нижнего Новгорода он отправится 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42. На московский перрон поезд прибудет в эти же даты поздним вечером — в 23:01. Северную столицу пассажиры увидят на следующий день за датой отбытия из столицы Приволжья: 10 августа в 11:44, 4, 13 и 16 августа — в 10:38.
По пути следования состав делает остановки во Владимире, Твери и Бологом, поэтому воспользоваться дополнительными рейсами смогут жители сразу нескольких регионов. Обратно из Санкт-Петербурга поезд отправится 1, 4, 10, 13 и 16 августа в 17:59. На следующее утро состав прибудет в Москву, а в 11:48 — в Нижний Новгород.
Поезд сформирован из плацкартных, купейных вагонов и вагонов СВ. Все они оборудованы кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками для зарядки устройств. В штабном вагоне есть специальное место для маломобильного пассажира и сопровождающего, а в части вагонов разрешена перевозка домашних животных.
Санкт-Петербург традиционно остается одним из самых популярных направлений для нижегородцев летом. Белые ночи, музеи, дворцы, разводные мосты и насыщенная культурная программа ежегодно привлекают тысячи туристов, поэтому в высокий сезон билеты на поезда нередко раскупают за несколько недель до отправления. Назначение дополнительных рейсов позволит увеличить количество мест и сделать путешествие более доступным.
При этом поезд № 295/296 станет не единственной возможностью добраться до Ленинградской области. Между Нижним Новгородом и Северной столицей также следуют проходящие составы № 64 и № 47 сообщением Самара — Санкт-Петербург, № 131 Ижевск — Санкт-Петербург, № 145 Челябинск — Санкт-Петербург и № 347 Уфа — Санкт-Петербург.