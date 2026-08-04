Дополнительный поезд назначен между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом

Дополнительный состав выйдет на линию в период традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки. Из Нижнего Новгорода он отправится 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42. На московский перрон поезд прибудет в эти же даты поздним вечером — в 23:01. Северную столицу пассажиры увидят на следующий день за датой отбытия из столицы Приволжья: 10 августа в 11:44, 4, 13 и 16 августа — в 10:38.