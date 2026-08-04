Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке на Березовской в Нижнем Новгороде

Смертельный пожар произошел на улице Березовской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 4 августа.
Прибывшие на место спасатели зафиксировали густой дым из окна девятого этажа. Существовала угроза распространения огня на другие помещения. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС очаг пожара удалось локализовать.
Площадь возгорания составила 15 «квадратов». К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело 54-летнего мужчины. К трагедии могла привести неосторожность при курении.
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