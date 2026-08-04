В башкирском селе Старые Казанчи обновят 1,5 км дороги

Участок автодороги протяженностью 1,5 км обновляют в селе Старые Казанчи в Республике Башкортостан, сообщили в администрации Аскинского района. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты, в частности, приступили к асфальтированию проезжей части. Завершить работы планируют до конца октября текущего года.
«Развитие сельских территорий остается одной из наших ключевых задач. Сегодня в Старых Казанчах одновременно реализуются два социально значимых проекта — строительство дороги и водопровода. Эти объекты формируют современную инфраструктуру, создают более комфортные условия для жизни людей и открывают дополнительные возможности для дальнейшего развития села», — подчеркнул глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.