В Волжске Республики Марий Эл завершают модернизацию детского сада № 8

Капитальный ремонт детского сада № 8 «Ягодка» в Волжске в Республике Марий Эл выходит на завершающую стадию, сообщили в администрации города. Модернизация дошкольных учреждений отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Специалисты уже обновили внутренние помещения детсада. Сейчас там монтируют металлоконструкции эвакуационных выходов и устанавливают современные охранные датчики. Параллельно завершается реконструкция центрального входа.
«По поручению главы Республики Марий Эл Юрия Викторовича Зайцева прорабатывается возможность ремонта фасада — чтобы внешний облик здания гармонично соответствовал обновленному интерьеру. Эти работы не были предусмотрены первоначальной сметой, но их реализация позволит придать облику детского сада завершенный и привлекательный вид», — уточнили в администрации города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.