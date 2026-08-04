Памятную доску открыли в ростовском парке Строителей

«Открывая эту памятную доску, мы выражаем уважение к созидательному труду людей, которые ежедневно создают инфраструктуру и будущее региона. Строители часто остаются “за кадром”, но результат их работы видит каждый — в наших домах, школах, больницах, дорогах и парках», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.