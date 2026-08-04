Памятную доску открыли в ростовском парке Строителей

В Ростове-на-Дону в парке Строителей открыли памятную доску, посвящённую работникам строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства донского региона.
Мемориальная доска увековечивает вклад инженеров, проектировщиков, рабочих, руководителей и ветеранов отрасли в развитие региона. На открытии подчеркнули, что именно благодаря их труду появляются новые жилые кварталы, социальные объекты, дороги, мосты и благоустроенные пространства.
«Открывая эту памятную доску, мы выражаем уважение к созидательному труду людей, которые ежедневно создают инфраструктуру и будущее региона. Строители часто остаются “за кадром”, но результат их работы видит каждый — в наших домах, школах, больницах, дорогах и парках», — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Он также отметил, что строительный комплекс остаётся одним из ключевых драйверов развития области. Открытие памятной доски стало частью программы мероприятий ко Дню строителя.