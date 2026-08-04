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В Калининграде из загоревшейся квартиры спасли более 200 картин

МЧС: более 200 картин спасли из квартиры в загоревшемся доме в Калининграде.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 авг — РИА Новости. Более 200 картин спасли пожарные из квартиры в загоревшемся в понедельник вечером доме в Калининграде, признанном объектом культурного наследия, огонь полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили ранее в ведомстве РИА Новости, в понедельник вечером загорелась крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой по адресу: переулок Грибоедова, 4. Из здания эвакуировали 24 человека, в том числе шесть детей.

«В результате пожара на переулке Грибоедова сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже огнем уничтожена двухкомнатная квартира… В одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин. Все произведения переданы собственнику», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».

Немецкая вилла по адресу: переулок Грибоедова, 4 в Калининграде — объект культурного наследия муниципального значения. Здание возвели в конце XIX — начале XX века в районе Марауненхоф — тогда это был пригород Кенигсберга, позже вошедший в его состав.

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