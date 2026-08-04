В Калининграде из загоревшейся квартиры спасли более 200 картин

«В результате пожара на переулке Грибоедова сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже огнем уничтожена двухкомнатная квартира… В одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин. Все произведения переданы собственнику», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».