В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли приходить в кинотеатры со своей едой

Парень пригласил девушку в кино. По пути в магазине он купил чипсы и газировку. Однако сотрудники кинотеатра не пустили их с едой в зал, сославшись на правила, которые запрещают проносить свои продукты и напитки, хотя остальные зрители спокойно проходили с попкорном и напитками из бара кинотеатра. В итоге, по словам парня, на сеанс они так и не попали.