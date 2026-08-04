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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли приходить в кинотеатры со своей едой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор края подписчик отправил свою историю похода в кинотеатр.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор края подписчик отправил свою историю похода в кинотеатр.

Парень пригласил девушку в кино. По пути в магазине он купил чипсы и газировку. Однако сотрудники кинотеатра не пустили их с едой в зал, сославшись на правила, которые запрещают проносить свои продукты и напитки, хотя остальные зрители спокойно проходили с попкорном и напитками из бара кинотеатра. В итоге, по словам парня, на сеанс они так и не попали.

Специалисты ответили на обращение и заявили, что действия сотрудников кинотеатра неправомерны.

Кинотеатры могут устанавливать правила посещения, но они не должны противоречить правам потребителей и действующему законодательству. Покупая билет, потребитель оплачивает услугу, которую ему обязаны предоставить. Требование проносить с собой только продукцию, купленную в кинотеатре, расценивается как навязывание дополнительных товаров, что противоречит статье 16 Закона «О защите прав потребителей».

Если вы оказались в подобной ситуации, Роспотребнадзор рекомендует: попросить у администрации письменно разъяснить причину отказа, сохранить билет и чеки, по возможности зафиксировать отказ, направить претензию в кинотеатр, обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, а при необходимости подать иск в суд.

Если потребителю отказали в оплаченной услуге, он может требовать возврата стоимости билета и компенсации морального вреда. В случае отказа взыскивается штраф на основании статьи 13 Закона «О защите прав потребителей».

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