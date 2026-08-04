В Хакасии обновят здание Усть‑Бюрской школы

Специалисты уже приступили к демонтажным работам. В планах — замена окон и дверей, обновление фасада, а также модернизация инженерных систем, в том числе сетей отопления, водо- и электроснабжения. В результате в порядок будут приведены учебные классы, рекреационные зоны и другие школьные помещения. Ремонт продлится до ноября 2027 года.