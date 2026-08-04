В Хакасии обновят здание Усть‑Бюрской школы

Усть‑Бюрскую школу в Хакасии модернизируют при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
Специалисты уже приступили к демонтажным работам. В планах — замена окон и дверей, обновление фасада, а также модернизация инженерных систем, в том числе сетей отопления, водо- и электроснабжения. В результате в порядок будут приведены учебные классы, рекреационные зоны и другие школьные помещения. Ремонт продлится до ноября 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.