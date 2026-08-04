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Красноярской сети АЗС выдали предупреждение из-за высоких цен на бензин

Сеть продолжала поднимать цены без оснований.

Красноярское УФАС выдало предупреждение сети АЗС «Регион-24» из-за необоснованного роста цен на топливо. Цены оказались выше как уровня вертикально интегрированных нефтяных компаний, так и текущей инфляции.

Ещё 29 июня антимонопольщики направили письма крупнейшим участникам рынка с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования. Однако «Регион-24», по данным ведомства, продолжала поднимать цены без достаточных экономических обоснований.

Теперь сети необходимо привести розничные цены к экономически обоснованному уровню. В случае неисполнения требований УФАС возбудит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее мы сообщали, что сняты лимиты на дизтопливо на АЗС в Красноярском крае.