Имущество таганрогского «Роснамис» выставили на торги за 23 млн рублей

Конкурсный управляющий Андрей Долженко объявил о проведении открытого аукциона по продаже имущества обанкротившегося металлургического предприятия из Таганрога ООО «Региональное объединение специальных наплавочных материалов и сплавов» («Роснамис»). Стоимость 20 лотов оценена в более 23,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.