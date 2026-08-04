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В Красноярском перинатальном центре рассказали, сколько малышей родилось за июль

В июле в Красноярском краевом перинатальном центре появились на свет 412 детей.

В июле в Красноярском краевом перинатальном центре появились на свет 412 детей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

За месяц врачи приняли роды у 213 мальчиков и 199 девочек. Также родились 14 пар двойняшек. Самой маленькой пациенткой стала девочка весом 720 граммов. Самым крупным новорожденным оказался мальчик весом 4750 граммов.

Перинатальный центр оказывает помощь женщинам и детям от этапа планирования беременности до выписки и последующего наблюдения. Работа центра строится в рамках национального проекта «Семья». Главная задача специалистов — не только медицинская помощь, но и создание комфортных условий для каждой семьи на пути к материнству и отцовству.