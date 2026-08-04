В Красноярском перинатальном центре рассказали, сколько малышей родилось за июль

Перинатальный центр оказывает помощь женщинам и детям от этапа планирования беременности до выписки и последующего наблюдения. Работа центра строится в рамках национального проекта «Семья». Главная задача специалистов — не только медицинская помощь, но и создание комфортных условий для каждой семьи на пути к материнству и отцовству.