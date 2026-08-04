Канская гимназия получила федеральный грант

«Искренне рада услышать о достижении канской гимназии и отметить, что успех стал возможен благодаря не только профессиональному коллективу, но и активной гражданской позиции родителей. Это отличный пример того, как совместные усилия могут привести к значимым результатам», — отметила заместитель главы Канского муниципального округа по социальным вопросам Наталья Плющикова.