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Канская гимназия получила федеральный грант

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Гимназия № 4 из Канска выиграла федеральный грант в конкурсе родительских инициатив, организованном обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Гимназия № 4 из Канска выиграла федеральный грант в конкурсе родительских инициатив, организованном обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России.

Общество «Знание» огласило лауреатов третьего сезона конкурса инициатив для родителей. Грант в размере свыше 1,9 млн рублей был присуждён патриотическому проекту «В единстве — сила!». Инициатива была представлена родительским комитетом гимназии № 4.

В Сибирском федеральном округе поддержано 47 проектов на общую сумму более 49 млн рублей. В Красноярском крае семь проектов получили 7,87 млн рублей.

Анатолий Серышев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул важность участия родителей в детских мероприятиях для развития молодёжи и укрепления семейных ценностей.

«Искренне рада услышать о достижении канской гимназии и отметить, что успех стал возможен благодаря не только профессиональному коллективу, но и активной гражданской позиции родителей. Это отличный пример того, как совместные усилия могут привести к значимым результатам», — отметила заместитель главы Канского муниципального округа по социальным вопросам Наталья Плющикова.