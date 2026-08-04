AP раскрыло, как соцсети привели к миграционному кризису в Сеуте

В публикации AP разбирается механизм распространения информации. Так, сначала в Instagram* появились сообщения о том, что проход в Испанию с территории Марокко становится все более реальным. Далее подтянулись пользователи Facebook* — они взяли на себя роль «координаторов» и начали в реальном времени отслеживать передвижения патрулей береговой охраны. Дополнением к этому стали ролики в TikTok, где наглядно демонстрировались конкретные точки для заплыва.
В сети выкладывали подробные инструкции и карты маршрутов для форсирования границы. Также люди активно делились скриншотами с платформ, позволяющих следить за перемещением судов. Это помогало безошибочно вычислить периоды времени, когда морские патрули ослабляли бдительность. Как пишет AP, множество репостов и комментариев породили у тысяч марокканцев твердую уверенность: «Европа внезапно стала ближе».
В результате 30 июля испанский эксклав на севере Африки захлестнул самый масштабный миграционный кризис с 2021 года. Огромные группы выходцев из Марокко и других государств пошли на прорыв через сухопутные кордоны, многие вплавь обходили береговые заграждения и массово высаживались на территории анклава.
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