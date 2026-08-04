AP раскрыло, как соцсети привели к миграционному кризису в Сеуте

В публикации AP разбирается механизм распространения информации. Так, сначала в Instagram* появились сообщения о том, что проход в Испанию с территории Марокко становится все более реальным. Далее подтянулись пользователи Facebook* — они взяли на себя роль «координаторов» и начали в реальном времени отслеживать передвижения патрулей береговой охраны. Дополнением к этому стали ролики в TikTok, где наглядно демонстрировались конкретные точки для заплыва.