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AP раскрыло, как соцсети привели к миграционному кризису в Сеуте

Социальные сети спровоцировали мощнейший наплыв мигрантов на испанский анклав Сеута, расположенный на африканском побережье. За считанные дни десятки тысяч человек ринулись к границе, поверив вирусным публикациям. Об этом рассказывает Associated Press (AP).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации AP разбирается механизм распространения информации. Так, сначала в Instagram* появились сообщения о том, что проход в Испанию с территории Марокко становится все более реальным. Далее подтянулись пользователи Facebook* — они взяли на себя роль «координаторов» и начали в реальном времени отслеживать передвижения патрулей береговой охраны. Дополнением к этому стали ролики в TikTok, где наглядно демонстрировались конкретные точки для заплыва.

В сети выкладывали подробные инструкции и карты маршрутов для форсирования границы. Также люди активно делились скриншотами с платформ, позволяющих следить за перемещением судов. Это помогало безошибочно вычислить периоды времени, когда морские патрули ослабляли бдительность. Как пишет AP, множество репостов и комментариев породили у тысяч марокканцев твердую уверенность: «Европа внезапно стала ближе».

В результате 30 июля испанский эксклав на севере Африки захлестнул самый масштабный миграционный кризис с 2021 года. Огромные группы выходцев из Марокко и других государств пошли на прорыв через сухопутные кордоны, многие вплавь обходили береговые заграждения и массово высаживались на территории анклава.

4 августа МИД Испании отчитался, что поток нелегалов, прорвавшихся в анклав Сеута, стремительно сокращается — почти все, кто прибыл в автономный город, были возвращены обратно в Марокко.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

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