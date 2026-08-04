В ауле Хатукай Республики Адыгеи модернизировали врачебную амбулаторию

Капитальный ремонт провели во врачебной амбулатории в ауле Хатукай в Адыгее по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении главы республики по реализации национальных проектов.
В здании полностью обновили инженерные коммуникации, заменили оконные и дверные блоки, системы отопления, вентиляции и водоснабжения. Также специалисты выполнили перепланировку помещений и усилили фундамент. Сейчас объект проходит итоговую приемку.
В сообщении отмечается, что работы по модернизации региональных медучреждений продолжаются. Так, в этом году в республике обновляют Кошехабльскую и Гиагинскую центральные районные больницы, Яблоновскую поликлинику и Адыгейскую межрайонную больницу имени К. М. Батмена.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.