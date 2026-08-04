Участник из Красноярского края стал победителем III цикла конкурса «Профессиональное развитие» Фонда Потанина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В III цикле 2026 года на конкурс было подано 239 заявок, из них после проверки на соответствие формальным критериям к экспертизе было допущено 212.
Победители представляют 25 регионов. Наибольшее число поддержанных заявок приходится на Москву (8), Иркутскую область (4), Республику Башкортостан (3) и Республику Татарстан (3). Также впервые среди победителей конкурса специалисты и организации из Калужской области, Республики Бурятия и Белгородской области.
По программам победители распределились следующим образом: 16 — в рамках программы «Эффективная филантропия», 12 — Стипендиальной программы Владимира Потанина, 10 — «Музея без границ», 5 — «Силы спорта».
Проекты победителей в номинации «Институциональный опыт» охватывают самые разные направления профессионального развития. Среди них — цифровые технологии, анализ данных и искусственный интеллект, реставрация и консервация музейных ценностей, естественные науки (климат, геология, экология), работа с аудиторией, музейная педагогика и коммуникации, фандрайзинг и выстраивание партнерских коммуникаций, а также альпинизм, скалолазание, работа со снаряжением и современные технологии косметического производства.
Победители номинации «Индивидуальная траектория» будут развивать компетенции в сфере социальной работы, психологии и поддержки людей в трудной жизненной ситуации, управления и стратегического планирования, фандрайзинга и финансовой устойчивости, коммуникаций и digital-инструментов, педагогики и педагогического дизайна, командной работы, а также музейного дела, этнографии и исследовательской деятельности.
Прием заявок на IV цикл конкурса откроется 1 сентября и продлится до 1 октября 2026 года.
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