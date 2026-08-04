В Красноярском перинатальном центре за июль родились 14 пар двойняшек

В июле в Красноярском краевом перинатальном центре родились 412 детей. За месяц врачи приняли 14 пар двойняшек. Среди новорожденных 213 мальчиков и 199 девочек. Самой маленькой пациенткой июля стала девочка весом 720 граммов, а самым крупным новорожденным оказался мальчик весом 4 750 граммов. Красноярский краевой центр охраны материнства и детства является одним из ведущих учреждений регионального здравоохранения. В его структуру входят краевая детская больница, центр реабилитации для детей-инвалидов и перинатальный центр. Учреждение оказывает помощь женщинам и детям на разных этапах: от планирования беременности до выписки и последующего наблюдения. Работа центра ведется в рамках национального проекта «Семья». Напомним, что жительницам Красноярского края предложили ритуал для привлечения женихов.