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Храброво временно убрали из маршрута № 145: как теперь добираться

С 5 по 13 августа отремонтируют водопропускную трубу.

Источник: Клопс.ru

Автобус № 145 (Калининград — пос. Храброво) временно не будет заезжать в посёлок, который был конечной точкой следования. С 5 по 13 августа на участке маршрута по пути к нему будут идти дорожные работы, сообщили «Клопс» в правительстве области.

Ограничения связаны с ремонтом водопропускной трубы под улицей Центральной в посёлке Матросово через реку Крайнюю. На время работ автобус № 145 из Калининграда поедет через Гурьевск со всеми остановками, но только до посёлка Некрасово.

В обратном направлении, из Некрасово, автобус будет заезжать в Матросово, а затем продолжать движение по привычному маршруту в сторону Калининграда.

Чтобы добраться до посёлков Привольное и Храброво, пассажиров просят пользоваться автобусом № 116, Калининград — пос. Жемчужное, который следует со стороны Орловки и Сосновки, минуя Гурьевск.

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