Храброво временно убрали из маршрута № 145: как теперь добираться

Автобус № 145 (Калининград — пос. Храброво) временно не будет заезжать в посёлок, который был конечной точкой следования. С 5 по 13 августа на участке маршрута по пути к нему будут идти дорожные работы, сообщили «Клопс» в правительстве области.
Ограничения связаны с ремонтом водопропускной трубы под улицей Центральной в посёлке Матросово через реку Крайнюю. На время работ автобус № 145 из Калининграда поедет через Гурьевск со всеми остановками, но только до посёлка Некрасово.
В обратном направлении, из Некрасово, автобус будет заезжать в Матросово, а затем продолжать движение по привычному маршруту в сторону Калининграда.
Чтобы добраться до посёлков Привольное и Храброво, пассажиров просят пользоваться автобусом № 116, Калининград — пос. Жемчужное, который следует со стороны Орловки и Сосновки, минуя Гурьевск.