В Красноярске мужчина попался на краже ножей и бутерброда из супермаркета

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж из супермаркета на улице 9 Мая. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Сигнал тревоги поступил из сетевого магазина. Сотрудники службы безопасности остановили посетителя, который пытался вынести без оплаты три упаковки разделочных ножей стоимостью более 12 тысяч рублей.
«В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемый тремя днями ранее совершил кражу товара: нескольких упаковок сыра, кофе и бутерброда “Смайк” на сумму более 6 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники Росгвардии отметили, что ранее мужчина не был судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.