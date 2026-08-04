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Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении, сообщил чиновник на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в правительстве РФ.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении, сообщил чиновник на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в правительстве РФ.

Комплексно развивать причальную инфраструктуру невозможно без федеральной поддержки. Вопрос касается не только Волги, но и других рек, отметил губернатор. «Подобные инфраструктурные, при этом коммерческие, проекты общего пользования могут стать хорошим проектом корпорации “Туризм РФ”», — предположил Глеб Никитин.

Он напомнил, что Нижегородская область с 2019 года развивает собственный флот скоростных пассажирских судов на подводных крыльях, которым управляет региональный оператор ООО «Водолет». Маршрутная сеть компании охватывает 13 регионов РФ, есть потребность расширить проект. «Минтранс России и Росморречфлот сейчас активно прорабатывают вопрос корректировки правил предоставления соответствующей субсидии. И это, безусловно, существенно расширит возможности регионов по развитию скоростного флота», — добавил губернатор.