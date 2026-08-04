Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры

Он напомнил, что Нижегородская область с 2019 года развивает собственный флот скоростных пассажирских судов на подводных крыльях, которым управляет региональный оператор ООО «Водолет». Маршрутная сеть компании охватывает 13 регионов РФ, есть потребность расширить проект. «Минтранс России и Росморречфлот сейчас активно прорабатывают вопрос корректировки правил предоставления соответствующей субсидии. И это, безусловно, существенно расширит возможности регионов по развитию скоростного флота», — добавил губернатор.