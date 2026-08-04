СМИ: Дания ввела расширенную воинскую повинность в ответ на действия России и США

Среди первых новобранцев с 11-месячным сроком службы — 19-летная датская принцесса Изабелла, сообщает газета BT. Она пройдет службы в Гвардейском гусарском полку, где ранее служил ее старший брат, наследный принц Кристиан. ВТ подчеркивает, что Изабелла отказалась от получения пособия на проживание в размере 8,3 тыс. крон (около 103 тыс. рублей) и зарплаты в 9 тысяч крон (около 112 тыс. рублей).