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СМИ: Дания ввела расширенную воинскую повинность в ответ на действия России и США

Дания перешла на расширенную систему воинской повинности, увеличив срок службы, призвав женщин и запланировав отправку срочников в Гренландию на фоне напряженности в Арктике, связанной с политикой России и США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters сообщает, что в понедельник датские военнослужащие-новобранцы приступили к несению службы, срок которой был увеличен с четырех до 11 месяцев: пять месяцев запланировано на базовую подготовку и еще шесть — на оперативную службу.

Набор первого расширенного потока составил около 1600 новобранцев. К 2033 году общее число призывников планируется увеличить с 5000 до 7500 человек в год.

Среди первых новобранцев с 11-месячным сроком службы — 19-летная датская принцесса Изабелла, сообщает газета BT. Она пройдет службы в Гвардейском гусарском полку, где ранее служил ее старший брат, наследный принц Кристиан. ВТ подчеркивает, что Изабелла отказалась от получения пособия на проживание в размере 8,3 тыс. крон (около 103 тыс. рублей) и зарплаты в 9 тысяч крон (около 112 тыс. рублей).

Кроме того, Вооруженные силы Дании вводят новые формы призыва, в том числе во взвод БПЛА в составе Командования специальных операций.

Согласно Reuters, Дания усиливает оборону из-за проблем с безопасностью в Арктике и конфликта на Украине.

В конце августа Копенгаген впервые отправит призывников в Гренландию.

Рота из более чем 100 солдат возьмет на себя оперативные задачи профессиональных военнослужащих. Их служба в Гренландии продлится один месяц.

Агентство подчеркивает, что это развертывание имеет дополнительный политический вес, так как президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал аннексировать Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на июльском саммите НАТО в Анкаре заявила, что ее страна готова защищать каждый сантиметр территории военного альянса, «включая нашу собственную».

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