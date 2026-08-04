В Калининграде в ДТП на Мамоновском шоссе погибли два пешехода

Прокуратура Московского района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два пешехода. Авария произошла 3 августа около 23:55 на Мамоновском шоссе в Калининграде. По предварительным данным, 26-летний житель Калининграда за рулем автомобиля Mitsubishi допустил наезд на двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате ДТП 41-летняя…