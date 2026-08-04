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В Калининграде в ДТП на Мамоновском шоссе погибли два пешехода

Прокуратура Московского района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два пешехода. Авария произошла 3 августа около 23:55 на Мамоновском шоссе в Калининграде. По предварительным данным, 26-летний житель Калининграда за рулем автомобиля Mitsubishi допустил наезд на двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате ДТП 41-летняя…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Московского района Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два пешехода. Авария произошла 3 августа около 23:55 на Мамоновском шоссе в Калининграде.

По предварительным данным, 26-летний житель Калининграда за рулем автомобиля Mitsubishi допустил наезд на двух пешеходов, находившихся на обочине. В результате ДТП 41-летняя женщина и 39-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. На месте происшествия работу правоохранительных органов координировала прокурор Московского района города Калининграда.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход расследования уголовного дела.

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