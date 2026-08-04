Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва расширит меры поддержки предприятий креативных индустрий

В Москве расширяют систему поддержки предприятий, работающих в сфере креативных индустрий.

В Москве расширяют систему поддержки предприятий, работающих в сфере креативных индустрий. Новые программы ориентированы на компании, занятые в дизайне, архитектуре, моде, кино, анимации, разработке компьютерных игр, издательском деле и других творческих направлениях.

Предпринимателям станут доступнее образовательные программы, отраслевые мероприятия и площадки для делового сотрудничества. Особое внимание планируется уделить продвижению проектов, поиску партнеров и развитию профессиональных компетенций.

Креативные индустрии остаются одним из наиболее динамично развивающихся секторов городской экономики. В столице работают тысячи компаний, создающих цифровые продукты, дизайнерские решения, медиаконтент и другие востребованные разработки. По оценкам специалистов, спрос на продукцию и услуги творческого бизнеса продолжает расти.

Развитие этого направления рассматривается как один из факторов создания новых рабочих мест, поддержки малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику города.