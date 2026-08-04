Москва расширит меры поддержки предприятий креативных индустрий

В Москве расширяют систему поддержки предприятий, работающих в сфере креативных индустрий. Новые программы ориентированы на компании, занятые в дизайне, архитектуре, моде, кино, анимации, разработке компьютерных игр, издательском деле и других творческих направлениях.
Предпринимателям станут доступнее образовательные программы, отраслевые мероприятия и площадки для делового сотрудничества. Особое внимание планируется уделить продвижению проектов, поиску партнеров и развитию профессиональных компетенций.
Креативные индустрии остаются одним из наиболее динамично развивающихся секторов городской экономики. В столице работают тысячи компаний, создающих цифровые продукты, дизайнерские решения, медиаконтент и другие востребованные разработки. По оценкам специалистов, спрос на продукцию и услуги творческого бизнеса продолжает расти.
Развитие этого направления рассматривается как один из факторов создания новых рабочих мест, поддержки малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику города.