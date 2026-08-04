Москва расширит меры поддержки предприятий креативных индустрий

Креативные индустрии остаются одним из наиболее динамично развивающихся секторов городской экономики. В столице работают тысячи компаний, создающих цифровые продукты, дизайнерские решения, медиаконтент и другие востребованные разработки. По оценкам специалистов, спрос на продукцию и услуги творческого бизнеса продолжает расти.