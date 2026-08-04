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«Канские ведомости» и «Власть Труда» возглавили рейтинг окружных газет края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Газеты «Канские ведомости» и «Власть Труда» стали лидерами среди государственных окружных изданий Красноярского края по итогам подписной кампании на второе полугодие 2026 года.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Газеты «Канские ведомости» и «Власть Труда» стали лидерами среди государственных окружных изданий Красноярского края по итогам подписной кампании на второе полугодие 2026 года.

Самыми активными подписчиками печатной прессы оказались жители Красноярска. На тысячу горожан приходится 70 комплектов газет и журналов. Второе и третье места заняли Канский и Минусинский муниципальные округа.

Окружные газеты формируют более трети всего подписного тиража в регионе, сообщили в краевом агентстве печати.