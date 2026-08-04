В аэропорту Храброво 4 августа задерживаются 29 рейсов, два отменены

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло аэропорта, утром 4 августа задерживаются 29 рейсов, еще два рейса отменены.
На вылет задерживаются девять рейсов. Корректировки затронули преимущественно направления в Москву и Санкт-Петербург, также с задержкой отправляются самолеты в Киров и Казань.
На прилет задерживаются 20 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, позже запланированного времени прибывают самолеты из Перми, Минска, Иваново, Казани и Кирова.
Также отменены два рейса по маршруту Калининград — Ижевск — Калининград.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что изменения в расписании связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. В связи с этим были скорректированы графики прилета и вылета воздушных судов.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.