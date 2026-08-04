Педиатр рассказал, как помочь ребенку, если его укачивает в машине

Укачивание в транспорте возникает из-за противоречивых сигналов, которые поступают в мозг от органов чувств. Вестибулярный аппарат фиксирует движение, тогда как глаза и мышцы сообщают, что тело находится в покое. У детей вестибулярный аппарат продолжает формироваться, поэтому они чувствительнее к таким нагрузкам, чем взрослые. Спровоцировать укачивание могут переутомление, тревожность, духота в салоне и поездка сразу после плотного обеда, пишет телеканал «Саратов 24».