Педиатр рассказал, как помочь ребенку, если его укачивает в машине

Педиатр Российской детской клинической больницы Минздрава России Артем Иванов рассказал, почему детей сильнее укачивает в авто и как действовать родителям, чтобы помочь ребенку.
Укачивание в транспорте возникает из-за противоречивых сигналов, которые поступают в мозг от органов чувств. Вестибулярный аппарат фиксирует движение, тогда как глаза и мышцы сообщают, что тело находится в покое. У детей вестибулярный аппарат продолжает формироваться, поэтому они чувствительнее к таким нагрузкам, чем взрослые. Спровоцировать укачивание могут переутомление, тревожность, духота в салоне и поездка сразу после плотного обеда, пишет телеканал «Саратов 24».
Чтобы облегчить состояние ребенка, педиатр советует обеспечить приток свежего воздуха — открыть окно или включить вентиляцию. Гаджеты и книги во время поездки лучше убрать: они усиливают разобщенность сигналов в мозг. Вместо этого ребенка стоит занять разговором, музыкой или аудиокнигой.
Важен и режим питания. Голод или слишком плотная еда перед поездкой увеличивают риск укачивания. Оптимально — легкий перекус за час до выезда. В длительной дороге можно предложить ребенку кислые фрукты или овощные палочки.
Также врач рекомендует сажать ребенка в центр заднего сиденья в машине, там меньше тряска, а в автобусе — на передние ряды, чтобы взгляд был направлен вперед. По возможности стоит делать плановые остановки, чтобы дать вестибулярному аппарату «перезагрузиться».
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