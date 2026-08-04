Бандера и Шухевич признаны пособниками нацистской Германии

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая просила юридически установить факт сотрудничества Бандеры и Шухевича с нацистами. Пособниками были признаны и Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия (ОУН и УПА, признаны в РФ экстремистскими и запрещены).
В иске Генпрокуратуры, кроме вышеупомянутых лиц и организаций, были также Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко и Ярослав Стецько.
В ходе судебного процесса говорилось о том, что все они причастны к карательным операциям и террору, массовым расправам и военным преступлениям, среди которых Волынская резня, Бабий Яр, Катынь и Львовский погром, а также преступления против жителей Беларуси, евреев и партизан.
Представитель Генпрокуратуры в ходе судебного заседания отметил, что украинские власти на протяжении 12 лет проводят целенаправленную политику по искажению роли Советского Союза во Второй мировой войне.
«Ведется героизация связанных с нацистскими преступниками коллаборантов и их организаций. Эти действия открыто используются западными странами для противодействия проведению специальной военной операции на Украине», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.
Ведомство предоставило суду документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Госархива РФ, также были переданы материалы из архивов и судов Беларуси.