Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бандера и Шухевич признаны пособниками нацистской Германии

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру и Романа Шухевича пособниками нацистской Германии в преступлениях советского народа во время Великой Отечественной войны, сообщает Генпрокуратура РФ.

Источник: Sputnik.by

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая просила юридически установить факт сотрудничества Бандеры и Шухевича с нацистами. Пособниками были признаны и Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия (ОУН и УПА, признаны в РФ экстремистскими и запрещены).

В иске Генпрокуратуры, кроме вышеупомянутых лиц и организаций, были также Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко и Ярослав Стецько.

В ходе судебного процесса говорилось о том, что все они причастны к карательным операциям и террору, массовым расправам и военным преступлениям, среди которых Волынская резня, Бабий Яр, Катынь и Львовский погром, а также преступления против жителей Беларуси, евреев и партизан.

Представитель Генпрокуратуры в ходе судебного заседания отметил, что украинские власти на протяжении 12 лет проводят целенаправленную политику по искажению роли Советского Союза во Второй мировой войне.

«Ведется героизация связанных с нацистскими преступниками коллаборантов и их организаций. Эти действия открыто используются западными странами для противодействия проведению специальной военной операции на Украине», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ведомство предоставило суду документы из архивов ФСБ, МИД, Минобороны, Госархива РФ, также были переданы материалы из архивов и судов Беларуси.