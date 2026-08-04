Бандера и Шухевич признаны пособниками нацистской Германии

В ходе судебного процесса говорилось о том, что все они причастны к карательным операциям и террору, массовым расправам и военным преступлениям, среди которых Волынская резня, Бабий Яр, Катынь и Львовский погром, а также преступления против жителей Беларуси, евреев и партизан.