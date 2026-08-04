В Хабаровском крае отремонтируют дорогу на подъезде к поселку Дачному

Ремонт подъездной дороги к поселку Дачному в Хабаровском крае проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Хабаровского муниципального района.
Отрезок начинается от 19-го километра федеральной трассы А-370 «Уссури». Его протяженность — 2,76 км. В планах провести обустройство водоотводной системы, ликвидировать пучинистые участки, сделать автобусные остановки и уложить новое асфальтовое покрытие. Сейчас на объекте ведутся работы по расчистке кюветов. Завершить ремонт должны к маю 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.