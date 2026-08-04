В Волгограде умер восьмой пострадавший при атаке БПЛА 31 июля

В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ожоги во время массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
По предварительным данным, пострадавший ушел из жизни в ночь с 3 на 4 августа. Трагедия произошла в Красноармейском районе — мужчина получил ожоги, несовместимые с жизнью, когда пытался спасти из горящего дома свою супругу.
Таким образом, число жертв атаки БПЛА на Волгоград возросло до восьми человек.
Напомним, массированный удар беспилотников по региону был нанесен в ночь на 31 июля. В результате пострадали три района города: Тракторозаводский (повреждены многоквартирные жилые дома), Дзержинский (загорелся склад Wildberries), Красноармейский (пострадали завод и частный сектор, где и произошел смертельный пожар).