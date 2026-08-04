В Храброво задерживаются 29 рейсов, два отменены 4 августа

В пресс-службе аэропорта сообщили, что изменения в расписании связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. В связи с этим были скорректированы графики прилета и вылета воздушных судов. По данным ТАСС, на 17:30 прилет задерживали десять рейсов, вылет — три, отмен не было.