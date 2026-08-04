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В Храброво задерживаются 29 рейсов, два отменены 4 августа

В калининградском аэропорту Храброво 4 августа произошли массовые изменения в.

Источник: KaliningradToday

расписании. По данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются 29 рейсов, еще два рейса отменены. Корректировки затронули направления в Москву и Санкт-Петербург, а также рейсы в Киров, Казань, Иваново, Пермь и Минск.

На вылет задерживаются девять рейсов, на прилет — 20. Отменены два рейса по маршруту Калининград — Ижевск — Калининград. По данным на 10:00, наиболее существенные задержки фиксируются у рейсов из Перми (прибытие перенесено на 13:30 вместо 8:10) и в Санкт-Петербург (вылет перенесен на 14:25 вместо 9:25).

В пресс-службе аэропорта сообщили, что изменения в расписании связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области. В связи с этим были скорректированы графики прилета и вылета воздушных судов. По данным ТАСС, на 17:30 прилет задерживали десять рейсов, вылет — три, отмен не было.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов на онлайн-табло аэропорта Храброво, по объявлениям в терминале, а также уточнять информацию у авиакомпаний по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах.

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