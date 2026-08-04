В новом дайджесте РУДН оценили биочип против болезни Альцгеймера

Особое внимание в дайджесте уделено возможности интеграции данных о генетическом риске в систему цифрового патронажа. «В системе цифрового патронажа, где собираются данные с носимых устройств, электронных медкарт, результаты тестов, такой специфический маркер поможет формировать персонализированные триггеры, провоцирующие болезнь. Например, система сможет автоматически запланировать для пациента из группы высокого риска дополнительный скрининг когнитивных функций или напоминание о записи к специалисту», — пояснил Максимов. По его словам, для уязвимых категорий, особенно одиноких пожилых людей, такая технология способна стать дополнительным инструментом защиты.