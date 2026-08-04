Российские физики в тысячи раз ускорили моделирование поведения ионов в плазме

Проведенные исследователями проверки этих подходов показали, что они позволяют вычислять подвижность заряженных ионов кислорода и оксида азота в атмосферной плазме с погрешностью в 2−7% для более точной вариации алгоритма и порядка 10% — для самой быстрой его формы по сравнению с методом Монте-Карло. Также они достаточно точно определяют скорость реакции заряженных частиц, что позволяет использовать данные подходы для быстрого расчета свойств плазмы в различных устройствах, а также природных и искусственных средах, подытожили физики.