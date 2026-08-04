Российские физики в тысячи раз ускорили моделирование поведения ионов в плазме

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исследователи из России разработали набор простых аналитических методов для расчета свойств и поведения тяжелых ионов в гелиевой плазме под действием сильного электрического поля. Это позволит ученым в тысячи раз ускорит моделирование плазмы для решения задач в области физики и медицины, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наши методы сводят нахождение характеристик ионов почти до вычислений на калькуляторе. Ускорение вычислений делает нас ближе к высокоэффективной медицине, основанной на воздействии плазмы на живые ткани организма, и к повышению урожайности и стойкости сельскохозяйственных культур путем обработки семян потоками плазмы», — пояснил доцент факультета физики НИУ ВШЭ Александр Пономарев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, различные формы плазмы используются не только в работе экспериментальных термоядерных реакторов и ускорителей частиц, но и во многих аспектах быта. В частности, она применяется для обеззараживания поверхностей и ускорения заживления ран, для излучения света в различных осветительных приборах и нанесения различных покрытий в промышленности, а также для решения других задач.
Для корректного использования плазмы во всех этих случаях инженерам и ученым нужно четко понимать, как будут вести себя различные тяжелые ионы под действием электрических полей. В прошлом, для получения этих сведений использовались очень ресурсозатратные математические подходы, такие как метод Монте-Карло, которым требовалось несколько часов расчетов для определения подвижности и констант скоростей реакций конкретного иона только для одного значения электрического поля.
Пономарев и профессор МФТИ Николай Александров вывели набор из простых аналитических формул, который позволяет определять значения подвижностей и констант скоростей реакций за секунды. Они модифицировали и объединили классические подходы и разработали на их основе несколько методов, один из которых позволяет очень быстро проводить расчеты для мощных полей, а другие — более точно определять свойства ионов всем диапазоне электрических полей.
Проведенные исследователями проверки этих подходов показали, что они позволяют вычислять подвижность заряженных ионов кислорода и оксида азота в атмосферной плазме с погрешностью в 2−7% для более точной вариации алгоритма и порядка 10% — для самой быстрой его формы по сравнению с методом Монте-Карло. Также они достаточно точно определяют скорость реакции заряженных частиц, что позволяет использовать данные подходы для быстрого расчета свойств плазмы в различных устройствах, а также природных и искусственных средах, подытожили физики.