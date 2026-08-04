Два свердловских школьника встретились с Владимиром Путиным

— Школьник мечтает связать свою жизнь с театром. Чтобы заниматься в театральной студии, он вместе с отцом регулярно преодолевает почти 190 километров в одну сторону. На встрече он поблагодарил президента за поддержку детского творчества, — рассказали в региональном департаменте информационной политики.