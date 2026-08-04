Под Витебском обнаружены сбитый истребитель и останки пяти бойцов

А главной находкой экспедиции стало место падения советского истребителя Як-1. Самолет разбился на большой скорости и сильно разрушился при ударе о землю. Но его основные части, а также вооружение — два пулемета и одну пушку извлекли из земли. Кроме того, на элементах конструкции самолета и вооружения ищут заводские номера, чтобы после через Центральный архив Минобороны проследить боевой путь истребителя, определить и узнать имя последнего пилота.