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Под Витебском обнаружены сбитый истребитель и останки пяти бойцов

Сбитый истребитель и останки пяти бойцов обнаружены под Витебском.

Источник: vitvesti.by

На территории Витебской области поисковики обнаружили сбитый истребитель Як-1 и останки пяти бойцов, сообщили «Витебские новости».

Останки пяти неустановленных красноармейцев и обломки советского истребителя Як-1 были обнаружены во время совместной экспедиции 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны и минского поискового отряда «Бацькаўшчына». Место раскопок выбрали по указанию местных старожилов, жителей соседних деревень Козлы и Понизовье.

Поисковики считают, что красноармейцы погибли во время осеннего наступления 1943 года.

— К сожалению, медальонов или именных вещей обнаружено не было, поэтому установить имена героев на данный момент не представляется возможным. Вместе с останками из земли подняли каски, котелок, две винтовки и фрагменты сохранившегося снаряжения и формы, — рассказал участник поисковой группы Анатолий Переведенцев.

А главной находкой экспедиции стало место падения советского истребителя Як-1. Самолет разбился на большой скорости и сильно разрушился при ударе о землю. Но его основные части, а также вооружение — два пулемета и одну пушку извлекли из земли. Кроме того, на элементах конструкции самолета и вооружения ищут заводские номера, чтобы после через Центральный архив Минобороны проследить боевой путь истребителя, определить и узнать имя последнего пилота.

Всего из земли извлекли более 150 взрывоопасных предметов, которые передали взрывотехникам для обезвреживания.

Найденные артефакты и вооружение временно помещены на хранение в РОВД. После их передадут Дубровенскому историко-краеведческому музею.