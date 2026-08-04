Под Витебском обнаружены сбитый истребитель и останки пяти бойцов

На территории Витебской области поисковики обнаружили сбитый истребитель Як-1 и останки пяти бойцов, сообщили «Витебские новости».
Останки пяти неустановленных красноармейцев и обломки советского истребителя Як-1 были обнаружены во время совместной экспедиции 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны и минского поискового отряда «Бацькаўшчына». Место раскопок выбрали по указанию местных старожилов, жителей соседних деревень Козлы и Понизовье.
Поисковики считают, что красноармейцы погибли во время осеннего наступления 1943 года.
— К сожалению, медальонов или именных вещей обнаружено не было, поэтому установить имена героев на данный момент не представляется возможным. Вместе с останками из земли подняли каски, котелок, две винтовки и фрагменты сохранившегося снаряжения и формы, — рассказал участник поисковой группы Анатолий Переведенцев.
А главной находкой экспедиции стало место падения советского истребителя Як-1. Самолет разбился на большой скорости и сильно разрушился при ударе о землю. Но его основные части, а также вооружение — два пулемета и одну пушку извлекли из земли. Кроме того, на элементах конструкции самолета и вооружения ищут заводские номера, чтобы после через Центральный архив Минобороны проследить боевой путь истребителя, определить и узнать имя последнего пилота.
Всего из земли извлекли более 150 взрывоопасных предметов, которые передали взрывотехникам для обезвреживания.
Найденные артефакты и вооружение временно помещены на хранение в РОВД. После их передадут Дубровенскому историко-краеведческому музею.