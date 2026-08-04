Эксперт объяснил, зачем ФРГ разместила подразделения РЭБ в Литве

«Это все говорит о колоссальном уровне милитаризации, что НАТО реально готовится к войне. В первую очередь Германия как наиболее реваншистская страна. Дух реваншизма сейчас в ФРГ раздувается с колоссальной силой. Обороты такие, что не слабее, чем перед Второй мировой. РФ ни на кого не собирается нападать. А вероятность того, что Запад попытается напасть на Россию, очень велика», — заявил собеседник NEWS.ru.