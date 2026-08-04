Эксперт объяснил, зачем ФРГ разместила подразделения РЭБ в Литве

Эксперт уточнил, что в Литве разместилась немецкая танковая бригада. Речь идет о контингенте численностью порядка пяти тысяч военнослужащих и более чем сотне танков. Часть подразделений уже находится на месте. Для их прикрытия Германия задействует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), нацеленные на нейтрализацию российских беспилотников в случае их гипотетического появления в зоне дислокации.
«Это все говорит о колоссальном уровне милитаризации, что НАТО реально готовится к войне. В первую очередь Германия как наиболее реваншистская страна. Дух реваншизма сейчас в ФРГ раздувается с колоссальной силой. Обороты такие, что не слабее, чем перед Второй мировой. РФ ни на кого не собирается нападать. А вероятность того, что Запад попытается напасть на Россию, очень велика», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее западные СМИ сообщили, что подразделение радиоэлектронной борьбы Бундесвера уже приступило к работе в Литве непосредственно у границы с Белоруссией. Немецкие военные отслеживают электромагнитную обстановку и занимаются перехватом сигналов радиолокационных и радиосистем.