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Эксперт объяснил, зачем ФРГ разместила подразделения РЭБ в Литве

Германия наращивает военный кулак у российских рубежей, движимая реваншистскими настроениями за поражение во Второй мировой войне. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, масштабные маневры и развертывание техники в Прибалтике прямо указывают на милитаристский курс Берлина.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что в Литве разместилась немецкая танковая бригада. Речь идет о контингенте численностью порядка пяти тысяч военнослужащих и более чем сотне танков. Часть подразделений уже находится на месте. Для их прикрытия Германия задействует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), нацеленные на нейтрализацию российских беспилотников в случае их гипотетического появления в зоне дислокации.

«Это все говорит о колоссальном уровне милитаризации, что НАТО реально готовится к войне. В первую очередь Германия как наиболее реваншистская страна. Дух реваншизма сейчас в ФРГ раздувается с колоссальной силой. Обороты такие, что не слабее, чем перед Второй мировой. РФ ни на кого не собирается нападать. А вероятность того, что Запад попытается напасть на Россию, очень велика», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее западные СМИ сообщили, что подразделение радиоэлектронной борьбы Бундесвера уже приступило к работе в Литве непосредственно у границы с Белоруссией. Немецкие военные отслеживают электромагнитную обстановку и занимаются перехватом сигналов радиолокационных и радиосистем.

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