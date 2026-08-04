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В Петербурге получили девять здоровых телят с помощью ЭКО

Отбор родителей проводился по принципу высокой продуктивности и устойчивости к болезням, а сам метод позволяет также клонировать животных и редактировать геном.

Источник: Vincent Botta/CC0

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» о получении девяти здоровых телят с применением технологии ЭКО. К концу 2026 года исследователи планируют создать около двух тысяч эмбрионов.

Эмбрионы культивируются в лабораторных условиях на протяжении семи дней, после чего их переносят суррогатным коровам. В настоящее время искусственно выведенное потомство вынашивают примерно 50 животных.

В качестве родителей будущего потомства выбраны бык голштинской породы из США и корова из Ленинградской области с высокими надоями. Продуктивность этой коровы почти вдвое превышает показатели обычных бурёнок.

«Мы можем таким образом клонировать, ну и геномное редактирование», — пояснил доцент Вадим Ачилов.

Применяемый метод позволяет получать животных, лишённых рогов, с высокой продуктивностью и устойчивостью к ряду заболеваний.

Благодаря технологии от одной коровы можно получить до ста потомков, тогда как в естественных условиях этот показатель не превышает пяти телят за всю жизнь.

Первое потомство не имеет отклонений в здоровье. Молочная продукция от выращенных животных может поступить в розничную продажу через несколько лет.

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