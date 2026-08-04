Пациенты Красноярского края смогут жаловаться на проблемы в медицине через Макс

В Красноярском крае стартовал проект «ЗдравКонтроль» — новый цифровой инструмент для оперативного взаимодействия пациентов и медицинских организаций. Теперь жители могут сообщать о проблемах с качеством и доступностью медицинской помощи в специализированных чатах мессенджера Макс, где их обращения будут рассмотрены в течение двух часов.
Обращаться в чаты можно с возникшей сложностью с записью к врачу, проблемами при вызове специалиста на дом, получении льготных лекарств, со случаями навязывания платных услуг, длительного ожидания направлений на обследования или консультации.
При этом через чаты невозможно получить медицинскую консультацию, поставить диагноз или назначить лечение. Также система не предназначена для решения вопросов, связанных с работой скорой помощи, экстренной госпитализацией и наличием лекарств в коммерческих аптеках.
Для удобства жителей созданы три тематических чата:
1. «Север Красноярского края» (Норильск, Таймыр, Эвенкия).
2. «Красноярск. Здоровье» (медицинские организации города).
3. «Красноярский край. Здоровье» (остальные территории края).
Чаты работают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Присоединиться к проекту может любой желающий.