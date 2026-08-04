Пациенты Красноярского края смогут жаловаться на проблемы в медицине через Макс

В Красноярском крае стартовал проект «ЗдравКонтроль» — новый цифровой инструмент для оперативного взаимодействия пациентов и медицинских организаций. Теперь жители могут сообщать о проблемах с качеством и доступностью медицинской помощи в специализированных чатах мессенджера Макс, где их обращения будут рассмотрены в течение двух часов.