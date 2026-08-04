Водолеи пересмотрят планы, а Тельцы получат неожиданную возможность: таро-расклад на вторник, 4 августа

Водолеи могут понять, что прежний путь больше не соответствует их желаниям, а Тельцы получат шанс, который сначала покажется случайностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Рыцарь Кубков): обещает неожиданное проявление внимания. Это может быть сообщение, приглашение или жест, который заставит взглянуть на человека иначе. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из ситуации, которая долго казалась безвыходной. Старые проблемы постепенно начнут терять влияние. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о пользе спокойного режима, внимательного отношения к телу и возвращения к привычным полезным привычкам.
Телец.
Любовь (Туз Жезлов): предрекает вспышку интереса, новое знакомство или возвращение страсти в уже существующие отношения. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): символизирует помощь, выгодное предложение или ситуацию, где ваши усилия получат достойную отдачу. Здоровье (Пятёрка Мечей): предупреждает о том, что внутренние переживания могут отразиться на физическом состоянии.
Близнецы.
Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): говорит о пересмотре ожиданий. То, что казалось идеальным, может оказаться не совсем таким, как представлялось. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает возможность проявить лидерские качества и убедить других в своей идее. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на необходимость расслабиться и перестать постоянно находиться в состоянии самоконтроля.
Рак.
Любовь (Влюблённые): символизирует важный выбор или разговор, после которого отношения могут перейти на новый этап. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о ситуации, где главным препятствием окажутся не обстоятельства, а собственные сомнения. Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает, что тревожность и переизбыток информации могут мешать объективно оценить своё самочувствие.
Лев.
Любовь (Король Кубков): предрекает встречу с человеком, который проявит чувства спокойно, без громких обещаний, но через поступки. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): указывает на необходимость выбрать направление и перестать держать открытыми слишком много вариантов. Здоровье (Паж Жезлов): обещает прилив энергии и желание вернуться к физической активности.
Дева.
Любовь (Смерть перевёрнутая): говорит о нежелании окончательно закрывать старую историю или отпускать ситуацию, которая всё ещё эмоционально затрагивает Профессиональная сфера (Император): символизирует наведение порядка, чёткие решения и укрепление своих позиций. Здоровье (Девятка Кубков): указывает на период, когда особенно важно замечать положительные изменения и не обесценивать свои усилия.
Весы.
Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданное признание, лёгкий флирт или разговор, который поднимет настроение. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости защищать свои идеи и не отступать перед критикой. Здоровье (Иерофант): указывает на пользу проверенных методов, режима и последовательного подхода.
Скорпион.
Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует возможность перестать возвращаться к старым обидам и посмотреть на отношения с новой стороны. Профессиональная сфера (Туз Мечей): обещает ясность в вопросе, который долго оставался запутанным. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость лучше распределять силы между работой, отдыхом и личными делами.
Стрелец.
Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о возможности избежать серьёзного конфликта, если вовремя обсудить накопившиеся претензии. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): предрекает завершение сложного этапа, но потребует сохранить терпение. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Козерог.
Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность, сближение и ощущение, что вас действительно слышат. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на выход из финансовых или рабочих трудностей. Здоровье (Луна): предупреждает о повышенной чувствительности к стрессу и перепадам настроения.
Водолей.
Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает готовность оставить позади отношения или эмоции, которые больше не дают двигаться дальше. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданное изменение обстоятельств, которое может открыть новый вариант развития событий. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о пользе регулярности: небольшие, но постоянные действия дадут лучший результат.
Рыбы.
Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает на разговор, после которого скрывать настоящие чувства или намерения будет уже невозможно. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): обещает вдохновение, творческий подход и уверенность в собственных силах. Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о необходимости выйти из состояния эмоциональной усталости и добавить в жизнь больше приятных впечатлений.