Водолеи пересмотрят планы, а Тельцы получат неожиданную возможность: таро-расклад на вторник, 4 августа

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает неожиданное проявление внимания. Это может быть сообщение, приглашение или жест, который заставит взглянуть на человека иначе. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из ситуации, которая долго казалась безвыходной. Старые проблемы постепенно начнут терять влияние. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о пользе спокойного режима, внимательного отношения к телу и возвращения к привычным полезным привычкам.