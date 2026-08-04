Свыше 44 тысяч консультаций: итоги работы «Поездов здоровья» в Нижегородской области в 2026 году

За семь месяцев бригады совершили 145 выездов и побывали практически во всех муниципалитетах области. В августе запланированы выезды в 16 округов и ещё четыре района Нижнего Новгорода. У жителей впервые выявлено более 5,3 тысячи случаев заболеваний, в том числе свыше 350 — сердечно‑сосудистой системы, почти 260 — сахарного диабета и около 60 — злокачественных новообразований.