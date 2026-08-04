Свыше 44 тысяч консультаций: итоги работы «Поездов здоровья» в Нижегородской области в 2026 году

С начала 2026 года в Нижегородской области в рамках проекта «Поезда здоровья» проведено свыше 44 тысяч медицинских консультаций, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Мобильные диагностические комплексы выполнили около 84 тысяч лабораторных и инструментальных обследований, приняв более 26 тысяч жителей региона. Об этом сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на НОКБ им. Н. А. Семашко.
За семь месяцев бригады совершили 145 выездов и побывали практически во всех муниципалитетах области. В августе запланированы выезды в 16 округов и ещё четыре района Нижнего Новгорода. У жителей впервые выявлено более 5,3 тысячи случаев заболеваний, в том числе свыше 350 — сердечно‑сосудистой системы, почти 260 — сахарного диабета и около 60 — злокачественных новообразований.
Чаще всего пациенты обращаются к кардиологу, эндокринологу, неврологу и офтальмологу. Передвижные модули оснащены оборудованием для лабораторных исследований, аппаратами ЭКГ и УЗИ, маммографами и флюорографами. Проект, запущенный по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году, работает в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Актуальный график выездов публикуется на сайте Минздрава региона.