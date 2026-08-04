Дольщики ЖК на Сабанеева не дождались ключей — стройку ГК «Самолёт» проверяет прокуратура

ЖК «Сабанеева, 125» включает в себя три башни. Все их должны были передать собственникам еще в конце 2025 года, но затем сроки пересмотрели, а сам проект разделили на три независимых объекта в ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства — ред.). Плановый ввод первого дома перенесён на IV квартал 2026 года, выдача ключей — на 31 декабря 2026 года. Фактически финальный срок сдвинут на пять кварталов. Передача квартир дольщикам отложена ровно на год. При этом ранее срок уже переносили на I квартал 2026 года.