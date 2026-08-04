Дольщики ЖК на Сабанеева не дождались ключей — стройку ГК «Самолёт» проверяет прокуратура

Дольщики, купившие квартиры в ЖК «Сабанеева, 125» во Владивостоке, до сих пор ждут ключи, которые должны были получить в 2025 году. При этом активных строительных работ на площадке не видно. Соответствующее обращение будущие жильцы опубликовали в соцсетях. В ГК «Самолёт» задержку объяснили строительной сложностью объекта и судебными разбирательствами с партнёром, уверив корр. ИА PrimaMedia в том, что договорённости с партнёром уже достигнуты, и в ближайшее время работы возобновятся. Тем временем ситуацией вновь заинтересовалась прокуратура.
ЖК «Сабанеева, 125» включает в себя три башни. Все их должны были передать собственникам еще в конце 2025 года, но затем сроки пересмотрели, а сам проект разделили на три независимых объекта в ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства — ред.). Плановый ввод первого дома перенесён на IV квартал 2026 года, выдача ключей — на 31 декабря 2026 года. Фактически финальный срок сдвинут на пять кварталов. Передача квартир дольщикам отложена ровно на год. При этом ранее срок уже переносили на I квартал 2026 года.
По данным портала «Наш. Дом.РФ», вторая и третья башни также числятся строящимися. Их плановый ввод в эксплуатацию — IV квартал 2026 года.
В обращении, опубликованном недавно в социальных сетях, одна из участниц долевого строительства рассказала, что до сих пор вынуждена арендовать жилье. При этом посещение объекта не добавляет позитива: по ее словам, в настоящее время на площадке не видно активных строительных работ.
«31 декабря 2025 года я планировала отметить Новый год в своей квартире, которую я должна была получить. Сегодня у нас 1 августа 2026 года. Я вынуждена снимать квартиру за дополнительные деньги. Я надеюсь, что к декабрю 2026 года я получу свои ключи», — говорит в обращении дольщица.
По её словам, ситуация с комплексом «Сабанеева, 125» особенно чувствительна для покупателей, которые оформляли квартиры с использованием льготной ипотеки. Часть дольщиков опасается, что в случае отказа от нынешнего договора или необходимости искать другое жилье они уже не смогут воспользоваться теми же условиями кредитования.
«Ипотеку я брала под 2% (по программе “Дальневосточная и Арктическая ипотека” — прим. ред.). На сегодняшний день получается, что я не могу шагнуть ни назад, ни вперёд», — добавила в обращении дольщица и попросила помощи у общественности и ответственных лиц.
В ГК «Самолёт» корр. ИА PrimaMedia ответили, что ЖК — сложный с точки зрения строительных технологий. Ещё в начале работ было выявлено несоответствие грунта первоначальным данным.
Вторая причина задержки, по версии ГК «Самолёт», — разногласия с партнером — компанией «Лидер Строй», которые пришлось решать в правовом поле. По более ранним данным редакции, в арбитражный суд Приморского края поступил иск от ООО «Лидер строй» — местного партнера, владеющего 49% в компании-застройщике ООО «СЗ “Самолет-Сабанеева”». Истец оспаривал решение общего собрания от 21 ноября 2025 года, на котором планировалось одобрить крупные сделки с Газпромбанком. Фактически партнеры начали судиться между собой.
Сейчас судебные тяжбы подошли к своему финалу, уверяют в ГК «Самолёт».
«На данный момент судебный процесс продолжается, и девелопер делает всё возможное, чтобы урегулировать разногласия в досудебном порядке, что позволит продолжить дальнейшую реализацию проекта. В настоящий момент договоренности с партнером достигнуты, проходит финальный этап рассмотрения документов со стороны партнера и юридического оформления сделки, включая юридическую проверку документов, согласование с банком и регистрацию. После завершения этих процедур мы приступим к полномасштабному возобновлению строительных работ», — ответили корр. ИА PrimaMedia в ГК «Самолёт».
По данным застройщика, строительная готовность двух корпусов превышает 85% и 65%, готовность третьего корпуса составляет более 50%. При этом важно сказать, что этот уровень готовности не меняется в последние месяцы. Как рассказали в компании, застройщик ставит перед собой цель пока сохранить такую готовность. А сроки реализации проекта будут скорректированы по результатам урегулирования формальных вопросов с компанией «Лидер-Строй».
Получается, что пока споры урегулируются, дольщики, вопреки порушенным планам, продолжат платить за съёмные квартиры и бороться за свои права. Появившееся в соцсетях видеообращение уже дало свои результаты — прокуратура проводит проверку соблюдения прав дольщиков. Прокурор Первореченского района города Владивостока Ксения Кравченко посетила строящийся жилой комплекс, расположенный на улице Сабанеева.
«В ходе рабочего визита прокурор провела осмотр объекта строительства, в ходе которого застройщику указано на необходимость неукоснительного соблюдения условий договоров долевого участия, сроков ввода объекта в эксплуатацию и качества выполняемых работ. По результатам проверки выявлены факты нарушения сроков строительства, в связи с чем генеральному директору организации-застройщика объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее строящийся объект уже попадал в поле зрения органов прокуратуры. Ход его строительства и соблюдение прав граждан — участников долевого строительства остаётся на постоянном контроле надзорного ведомства.
Напомним, что группа «Самолет» — крупнейший застройщик страны, судя по данным Наш. Дом.РФ на 4 августа 2026 года, и лидер жилищного строительства в Приморье по объемам. Он возводит по состоянию на текущий момент 322 тыс. кв. м жилья — это 15% от всего объёма в регионе. Однако соотношение распроданности к стройготовности в Приморье у компании составляет в июне всего 29% при среднем по краю показателе в 58%, а по России 76% домов (163 из 214 за три года) сдаются с нарушением сроков. Во Владивостоке у компании, помимо ЖК «Сабанеева, 125», есть проекты «Квартал Нейбута» и «Маяк Днепровской». Второй уже передан застройщиком другой группе компаний.