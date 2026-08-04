Режиссер «Колобка» признал, что кинотеатрам нужны крупные блокбастеры

Маслов объяснил, что изначально «Последний Богатырь: Колобок» должен был выйти 13 августа — эту дату запланировали еще год назад. Однако студию попросили сдвинуть релиз на неделю раньше, на 6 августа. Как раз в этот день в странах СНГ назначен официальный старт показов «Человека-паука», серый прокат которого в России начнется через две недели (ориентировочно 20 августа).