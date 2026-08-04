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Режиссер «Колобка» признал, что кинотеатрам нужны крупные блокбастеры

В интервью РБК Life Антон Маслов раскрыл суть конфликта.

Источник: РБК Life

Режиссер фильма «Последний Богатырь. Колобок» Антон Маслов в интервью РБК Life рассказал, почему новая российская киносказка оказалась в конфликте с релизом кинокомикса «Человек-паук: Новый день».

Маслов объяснил, что изначально «Последний Богатырь: Колобок» должен был выйти 13 августа — эту дату запланировали еще год назад. Однако студию попросили сдвинуть релиз на неделю раньше, на 6 августа. Как раз в этот день в странах СНГ назначен официальный старт показов «Человека-паука», серый прокат которого в России начнется через две недели (ориентировочно 20 августа).

«Такой деликатный момент: любой ответ режиссера здесь будет выглядеть оправданием. Но я защищаю свою команду. Две тысячи человек делали это кино потом и кровью, находились вдали от семей, работали круглосуточно, чтобы сделать доброе кино. И я хочу, чтобы зритель его увидел».

«Кинотеатрам нужен и “Колобок”, и “Человек-паук”. И зрителю тоже. Вы посмотрите, насколько непростое время для бизнеса. Должны ли зрители иметь возможность смотреть и иностранные фильмы, и российские? Да. Но фильмы разводят по датам».

Антон Маслов, режиссер.

Кадр из фильма «Последний Богатырь. Колобок».

(Фото: Yellow, Black & White/ Онлайн-кинотеатр START).

Резонанс вокруг «Колобка» и «Паука» возник из-за письма прокатчика «Атмосфера кино» и Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) к киносетям с рекомендацией не ставить нелегальные сеансы кинокомикса в один день с киносказкой. Из-за этого образовалась путаница, в которой факт об официальном отсутствии «Человека-паука» в прокатных планах российских кинотеатров затерялся.

«Минкультуры имеет право не выдать удостоверение, если что-то не так. Но давайте не забывать и другую часть реальности: мейджоры сами ушли с российского рынка. Не Россия перестала показывать их фильмы первой. Об этом надо помнить».

Антон Маслов, режиссер.

О будущем российского проката в нынешних условиях, а также о том, как снимали киносказку «Последний Богатырь. Колобок» и как комик Гарик Харламов озвучивал своего персонажа читайте в интервью Антона Маслова для РБК Life.

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