«Соседние дома страдают от вони». Власти отреагировали на видео с трупами птиц в Беларуси

Власти отреагировали на видео с трупами птиц в Синих Горах, пишут smolevichi-24.by.
Изначально в соцсети TikTok жительница деревни Синие Горы, что в Смолевичском районе, опубликовала видео с жалобой на соседей. В коротком ролике женщина показала запущенную территорию соседского домовладения, нескошенную траву, а еще «лестницу» из строительных поддонов, на вершине которой лежали трупы домашней птицы. Женщина пожаловалась, что соседние дома страдают от вони разлагающихся тушек, и попросила у интернет-пользователей совета, как бороться с такой бесхозяйственностью.
После публикации в деревню приехали представители сельсовета и участковый милиционер. Хозяева сказали, что держат на участке гусей и уток. И что видео было снято, когда две птицы погибли, а они не успели их убрать.
На следующий день после визита местных властей сельчан проинспектировали специалисты райветстанции и погибших животных уже не было обнаружено.
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Тем временем «Комсомолка» сообщила, что Совмин исключил из зоны радиоактивного загрязнения Гомель, Лунинец, Ивье и еще 174 населенных пункта Беларуси. А еще стало известно, что будет с льготами после исключения Гомеля и 176 населенных пунктов из зоны загрязнения.