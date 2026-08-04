Липецкий «Моторинвест» снова добился признания решения таможни незаконным

В ноябре 2024 года на сторону предприятия встал Арбитражный суд Москвы, в феврале 2025-го — 19-й арбитражный апелляционный суд. Однако в июне 2025 года Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу таможни и отменил решения предыдущих инстанций, а также отправил дело на новое рассмотрение. В октябре 2025 года по нему назначили судебную экспертизу, из-за чего разбирательство приостанавливалось до начала декабря. После этого заседание неоднократно откладывали.