В Кызыле отремонтируют стадион имени 5-летия Советской Тувы

Стадион имени 5-летия Советской Тувы в городе Кызыле модернизируют в ходе подготовки к IV Международному буддийскому форуму при поддержке государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве республики.
В планах усилить систему электроснабжения, установить световое оборудование и экраны, отремонтировать трибуны. Также предусмотрено благоустроить прилегающую территорию.
Спортобъект станет площадкой для театрализованного шоу «Колыбель вселенной кочевников», которое состоится 17 и 18 августа. В нем примут участие более 800 артистов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.