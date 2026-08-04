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В Кызыле отремонтируют стадион имени 5-летия Советской Тувы

Скоро он станет площадкой для театрализованного шоу.

Стадион имени 5-летия Советской Тувы в городе Кызыле модернизируют в ходе подготовки к IV Международному буддийскому форуму при поддержке государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве республики.

В планах усилить систему электроснабжения, установить световое оборудование и экраны, отремонтировать трибуны. Также предусмотрено благоустроить прилегающую территорию.

Спортобъект станет площадкой для театрализованного шоу «Колыбель вселенной кочевников», которое состоится 17 и 18 августа. В нем примут участие более 800 артистов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.