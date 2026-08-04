Биологи выяснили, что песни горбатых китов зависят от глубины погружения

Отдельные особи издавали звуки почти непрерывно на протяжении шестнадцати часов. Сделанное открытие дает возможность определять положение кита в толще воды только по аудиозаписи, что значимо для мониторинга реакции животных на шум судов и иную деятельность человека. Остается невыясненным, распространяются ли эти закономерности на популяции за пределами Гавайских островов.