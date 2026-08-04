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Биологи выяснили, что песни горбатых китов зависят от глубины погружения

Ученые выяснили, что горбатые киты согласуют части песни с фазами погружения: глубоководные фрагменты более вариативны и, возможно, подвержены половому отбору.

Источник: Gabriel Dizzi/CC0

Самцы горбатых китов согласуют отдельные части своей песни с этапами погружения. К такому заключению пришли биологи из США, закрепившие на животных у побережья Мауи записывающие датчики на присосках. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Сбор данных проходил с 2018 по 2024 год. Ученые Сиракузского университета выяснили, что повторяющиеся блоки — темы — стабильно соответствуют определенным стадиям нырка. Наибольшей вариативностью отличались фрагменты, исполняемые на предельной глубине.

По мнению исследователей, именно в глубоководной фазе самец активнее демонстрирует свои индивидуальные особенности. Такие отрезки песни, возможно, в большей степени подвержены половому отбору и адресованы потенциальным партнершам. Прочие части вокального репертуара строго ограничены физиологией: потребностью в дыхании, контролем плавучести и расходом кислорода.

Отдельные особи издавали звуки почти непрерывно на протяжении шестнадцати часов. Сделанное открытие дает возможность определять положение кита в толще воды только по аудиозаписи, что значимо для мониторинга реакции животных на шум судов и иную деятельность человека. Остается невыясненным, распространяются ли эти закономерности на популяции за пределами Гавайских островов.

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