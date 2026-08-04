Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области создали янтарные картины из 50 разных оттенков

Для их производства использовали почти 19 килограммов камня.

8

В Калининградской области создали янтарные картины из 50 разных оттенков. Для их производства использовали почти 19 килограммов камня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

Специалисты создали картины для Музея уссурийской тайги. На полотнах изобразили гималайского медведя и дальневосточного леопарда. Размер каждой картины — 2 на 2,4 метра. Для их создания использовали янтарь в форме мелкой крошки, а также крупной гальки и бусин.

Для расширения палитры янтаря в картинах технологи предприятия применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате органический минерал без добавления красителей изменил свой природный цвет и приобрёл разные оттенки. Например, через 20 минут при 200  светло-жёлтый янтарь мелких фракций стал лимонным, а через три часа — чёрным, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Ювелирное производство Янтарного комбината выпускает порядка 170 тысяч изделий в год. На предприятии также создают экспериментальные коллекции сувениров: кубки, ёлочные игрушки, копии известных скульптур и другие.

Фото: Янтарный комбинат.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше