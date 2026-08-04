В Калининградской области создали янтарные картины из 50 разных оттенков

Для расширения палитры янтаря в картинах технологи предприятия применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате органический минерал без добавления красителей изменил свой природный цвет и приобрёл разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 светло-жёлтый янтарь мелких фракций стал лимонным, а через три часа — чёрным, — рассказали в пресс-службе предприятия.