В Калининградской области создали янтарные картины из 50 разных оттенков. Для их производства использовали почти 19 килограммов камня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Специалисты создали картины для Музея уссурийской тайги. На полотнах изобразили гималайского медведя и дальневосточного леопарда. Размер каждой картины — 2 на 2,4 метра. Для их создания использовали янтарь в форме мелкой крошки, а также крупной гальки и бусин.
Для расширения палитры янтаря в картинах технологи предприятия применили метод каления — термическую обработку, при которой камень нагревают в специальных печах при различных температурных режимах и продолжительности воздействия. В результате органический минерал без добавления красителей изменил свой природный цвет и приобрёл разные оттенки. Например, через 20 минут при 200 светло-жёлтый янтарь мелких фракций стал лимонным, а через три часа — чёрным, — рассказали в пресс-службе предприятия.
Ювелирное производство Янтарного комбината выпускает порядка 170 тысяч изделий в год. На предприятии также создают экспериментальные коллекции сувениров: кубки, ёлочные игрушки, копии известных скульптур и другие.
Фото: Янтарный комбинат.